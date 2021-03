A partire dal 9 marzo 2021 il noto operatore telefonico TIM ha dato la possibilità di ricevere Google Nest Mini con alcune offerte di rete fissa fino all’11 marzo 2021. In particolare, per poter aderire a questa iniziativa bisogna sottoscrivere le offerte in copertura fibra FTTH e Misto Fibra Rame FTTC.

Google Nest Mini in regalo con alcune offerte di TIM

Come già accennato, fino all’11 marzo 2021 TIM permetterà agli utenti di ricevere in regalo un Google Nest Mini, ovvero lo smart speaker di Big G con assistente vocale integrato al suo interno. Potranno riceverlo sia chi è già cliente sia i nuovi arrivati, residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino anche se intestatari di uno o più contratti di linea fissa residenziale. Sono invece esclusi da questa iniziativa tutti i clienti che non abbiano ancora sanato qualche eventuale morosità.

Le offerte con cui è possibile ricevere lo smart speaker sono tutte attivabili ad un costo di partenza di 29,90 euro al mese e sono:

TIM Super Fibra (FTTH)

TIM Super Mega (FTTC)

TIM Super Fibra Wi-Fi Special (FTTH)

TIM Super Mega Wi-Fi Special (FTTC)

Queste offerte includono alcuni servizi, come chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali e la connessione internet illimitata. È anche possibile ricevere un modem TIM ad un costo maggiorato di 5 euro al mese. Per attivare una di queste offerte, basterà recarsi nella sezione dedicata del sito web dell’azienda, oppure basterà chiamare il numero verde 800125818. Per poter ricevere in premio il Google Nest Mini sarà necessario portare a termine l’attivazione della nuova offerta.