Impossibile rinunciare al nostro smartphone. Che sia per lavoro, intrattenimento o per puro sfizio è difficile separarci dalla superficie tattile che segna il confine tra noi ed il mondo della rete e dei servizi. Ma bisogna usare i dispositivi con la consapevolezza che questi potrebbero rappresentare in qualche modo un rischio per la nostra salute. Benché istituti di un certo livello abbiano previamente smentito la pericolosità delle radiazioni emesse dai dispositivi è sempre bene guardarsi dai modelli che più di tutti possono rappresentare un pericolo dopo le recenti valutazioni. Ecco gli esemplari della lista nera e quelli più sicuri.

Smartphone con radiazioni bassissimi, sono i più sicuri

Motorola Moto G7 – 0,45 W/kg Wiko View 2 – 0,43 W/kg Razer Phone – 0,42 W/kg Samsung Galaxy Note 9 (Exynos) – 0,381 W/kg LG V30 – 0,375 W/kg ASUS ZenFone Max Pro (M2) – 0,347 W/kg Samsung Galaxy S8 – 0,32 W/kg Samsung Galaxy J4+ – 0,32 W/kg ZTE Blade V9 – 0,32 W/kg LG V40 ThinQ – 0,318 W/kg Samsung Galaxy J6+ – 0,31 W/kg ZTE Blade A610 – 0,31 W/kg Motorola Moto G5 Plus – 0,30 W/kg Motorola Moto Z – 0,30 W/kg Samsung Galaxy S9+ – 0,29 W/kg Wiko View 2 Go – 0,287 W/kg Essential PH-1 – 0,28 W/kg LG Q6/Q6+ – 0,28 W/kg HTC U11 Life – 0,28 W/kg Samsung Galaxy S8+ – 0,26 W/kg Galaxy S7 edge – 0,26 W/kg Samsung Galaxy A8 – 0,24 W/kg LG G7 – 0,24 W/kg LG G6 – 0,235 W/kg Nokia 6 – 0,207 W/kg Samsung Galaxy Note 8 – 0,173 w/kg ZTE Axon Elite – 0,17 W/kg

Diversa, invece, la situazione per alcuni modelli d’oltreoceano compresa Apple che a sorpresa si trova in questa celebre lista dei cattivi.