Pare che ormai siamo vicini alla pubblicazione della sesta stagione di una delle serie TV più amate in assoluto dagli utenti: Peaky Blinders. L’amara novità è che questa probabilmente sarà l’ultima stagione della serie, tuttavia le buone notizie pare che comunque ci siano. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

La serie è diventata molto famosa nel corso degli anni, grazie alle sue ambientazioni durante le due guerre mondiali dove si racconta di una famiglia e delle sue problematiche di quel tempo. Coloro che avevano creato la fiction avevano già annunciato da diverso tempo la sesta stagione di Peaky Blinders in arrivo, la comunicazione di fatto è arrivata nel 2019, purtroppo però l’emergenza da Covid-19 ha fatto tardare le riprese.

Peaky Blinders: ecco quando arriveranno le nuove puntate

Andando a chiudere il discorso riguardante la brutta notizia, lo stesso regista della serie, Steven Knight, ha confermato insieme alla produttrice Caryn Mandabach che “la sesta stagione segna la fine di una storia epica che ha incantato il pubblico da quando ha debuttato nel 2013, ma il mondo di Peaky Blinders sopravvivrà senz’altro.”

Ora però passiamo alle buone notizie. Il ciclo narrativo di Peaky Blinders continuerà ma diversamente dalla formula serie TV, infatti nascerà un vero e proprio film dedicato ad essa. Quello che ancora non si è ben capito è l’uscita ufficiale su Netflix, e pare che non ci è dato ancora saperlo.

Questo perché la BBC One non si è ancora espressa sull’argomento. In più, pare che sia ancora presto per sapere la programmazione dell’uscita, probabilmente a causa dell’emergenza sanitaria, la quale ha fatto ritardare praticamente ogni settore.