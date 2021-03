Il 23 marzo, OnePlus svelerà la sua linea di punta del 2021 con OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro. Ma la società non si ferma qui con gli annunci, poiché è stato confermato che vedremo finalmente lo smartwatch della societá. Da anni circolano voci sul fatto che OnePlus rilascerà dei dispositivi indossabili, in particolare uno smartwatch.

A gennaio di quest’anno, è stata introdotta la band OnePlus, che offre due settimane di durata della batteria e ha un prezzo inferiore a € 30. Il “problema” con la OnePlus Band è che era limitato a un rilascio in India, lasciando i fan di OnePlus in tutto il mondo in attesa che arrivasse qualcos’altro.

OnePlus svelerá piú che qualche sorpresa al lancio della nuova serie

You asked for it. You're getting it. — OnePlus (@oneplus) March 12, 2021

Nell’agosto dello scorso anno, alcune voci iniziarono a suggerire che uno smartwatch OnePlus fosse in fase di sviluppo, ma non c’erano indicazioni su quando sarebbe arrivato. Le voci suggerivano che il design sarebbe caratterizzato da un quadrante arrotondata, invece che dal design più squadrato trovato sullo smartwatch di OPPO. Il motivo per cui questi due sono correlati è che OPPO è in realtà la società madre di OnePlus, motivo per cui potresti vedere dispositivi e accessori rilasciati con design simili.

Oggi, un membro della community sui forum di OnePlus ha pubblicato un post in cui chiede ad un membro della community di indovinare quale sia il prodotto in arrivo. Dunque, é solo questione di giorni prima di scoprire a cosa sta lavorando OnePlus. Sebbene la societá non abbia ancora divulgato molto sul suo smartwatch, ha annunciato un concorso in cui nove vincitori saranno premiati con il primo smartwatch dell’azienda. Le iscrizioni saranno accettate fino al 23 marzo.