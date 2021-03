In HMD Global, non vogliono confondere i propri clienti. Sembra che sia stato adottato un nuovo schema di denominazione per gli smartphone Nokia, che dovrebbe garantire la standardizzazione. Potrebbe iniziare con un Nokia G10 o H10.

Un noto leaker cinese che è stato ben informato su Nokia ha affermato che HMD Global vuole separarsi dal suo precedente schema di denominazione per gli smartphone Nokia. Invece di un Nokia 6.3 o 7.3, potrebbe invece arrivare sul mercato un G10 o H10. Tuttavia, molti dettagli rimangono poco chiari. Secondo una presentazione, HMD Global vorrebbe rilasciare i prossimi smartphone con nuovi nomi tra gli anni 2021 e 2027.

Nokia terrá un evento di lancio l’8 aprile 2021

Il fatto che HMD Global possa fare affidamento su nuovi nomi è reso evidente anche dalle informazioni pubblicate in anticipo su uno smartphone chiamato Nokia G10. Il primo smartphone cellulare della serie G potrebbe arrivare sul mercato quest’anno e potrebbe fare affidamento su un sistema di fotocamere quadruple. Secondo i primi rapporti, inoltre, il display ha una dimensione di 6,4 pollici.

Anche le altre specifiche del Nokia G10 dovrebbero essere simili a quelle del Nokia 5.4, che è stato rilasciato a dicembre 2020 ed è disponibile per circa 200 euro. HMD potrebbe sperare a livello globale di essere in grado di attirare più clienti con un nuovo schema di denominazione.

Nokia Mobile ha anche annunciato i suoi piani per ospitare un evento di lancio l’8 aprile alle 15:00. L’azienda ha iniziato ad inviare inviti alla stampa con quasi un mese di anticipo. Il teaser “Save the date” è anche collegato al sito web internazionale di Nokia Mobile, il che suggerisce che l’evento di lancio potrebbe essere trasmesso in live streaming per il pubblico e che probabilmente saranno annunciati più smartphone.