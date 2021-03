Netflix nell’ultimo anno è stata la piattaforma streaming più apprezzata dagli italiani. Nel corso di questi mesi – spesso caratterizzati da lunghe permanenze a casa – gli spettatori si sono appassionati a grandi serie tv come Breaking Bad, Prison Break o Stranger Things, ma anche a titoli più recenti come La regina degli scacchi o The Crown.

Netflix a costo zero: le due offerte da utilizzare a Marzo

Da tempo Netflix non prevede più il mese di prova a costo zero per i nuovi abbonati. Tuttavia, gli appassionati di serie tv e di film possono utilizzare altre soluzione per risparmiare sulla piattaforma streaming, almeno nel primo mese.

Una delle migliori soluzioni per attivare un abbonamento Netflix è l’offerta Mondo Netflix, messa a disposizione da TIM per tutti i suoi abbonati. La promozione nasce come incentivo alla sottoscrizione del servizio TIMvision. Ad un prezzo unico di 12,99 euro al mese gli utenti di TIM avranno accesso a tutti i titoli presenti sul catalogo di TIMvision ed anche a tutte le produzioni nazionali ed internazionali disponibili sul Netflix. Sempre incluso nell’offerta vi è il decoder TIMvision Box da abbinare alla propria tv.

L’altra grande iniziativa che vede coinvolta la tv streaming porta la firma di Sky. I clienti della tv satellitare potranno ora attivare il nuovo pacchetto Intrattenimento Plus. Al semplice prezzo di 9,99 euro al mese, i clienti della pay tv potranno aggiungere un abbonamento Netflix al loro abbonamento. La principale convenienza del ticket Intrattenimento Plus sta tutta nel primo mese, disponibile completamente a costo zero.