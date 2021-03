Da Carrefour gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su prodotti estremamente interessanti, con prezzi sempre più bassi ed economici, sebbene comunque la maggior parte degli sconti siano rivolti alla fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile.

Il volantino descritto nell’articolo è da considerarsi valido fino al 21 marzo 2021, con possibilità di acquisto esclusiva nei punti vendita fisici sparsi per il territorio nazionale, senza accessibilità online o da altre parti. Le scorte, stando a quanto comunicato, non rappresentano un problema, di conseguenza il cliente teoricamente potrebbe recarsi anche negli ultimi giorni di validità della campagna per approfittare ugualmente degli sconti. Il Tasso Zero, inoltre, potrà essere richiesto al superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

Carrefour: quali sono gli smartphone in promozione

Il top di gamma coinvolto nella campagna di Carrefour è l’ottimo Apple iPhone 12, un terminale estremamente qualitativo, anche in termini di prestazioni generali, da poco comparso sul mercato nazionale, e per questo motivo in vendita ancora ad un prezzo che si avvicina molto al proprio listino, pari a circa 849 euro.

Le alternative proposte dal volantino passano interamente per la fascia media, quindi parliamo di Oppo A73, Oppo A53s, Motorola G9 Power, Samsung Galaxy A31, TCL 10 SE, Samsung Galaxy A21s, Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Xiaomi Redmi Note 9 o anche Samsung Galaxy A42 5G. Tutti i modelli appena descritti saranno effettivamente acquistabili a meno di 300 euro, in versione no brand con annessa garanzia legale della durata di 24 mesi.