Le occasioni per gli utenti sono assolutamente incredibili, da Bennet, fino al 14 marzo, sono stati attivate promozioni molto interessanti, con sconti allettanti sui migliori prodotti in circolazione, senza limitazioni o vincoli particolarmente importanti.

Nel momento in cui si vorrà approfittare della corrente soluzione, dovete sapere comunque che è necessario recarsi in negozio oppure affidarsi al sito ufficiale dell’azienda; in questo caso è previsto il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio, indipendentemente dalla cifra che è stata effettivamente raggiunta. Il Tasso Zero, invece, è presente ed alla portata di tutti coloro che supereranno i 199 euro di spesa, previa ovviamente approvazione da parte della finanziaria.

Bennet: quante offerte speciali nel volantino

Con il volantino Bennet l’utente potrà acquistare un ottimo Apple iPhone 11 da soli 649 euro, un prezzo che a prima vista potrebbe apparire ancora come elevato, ma da consigliare data la qualità generale del prodotto, e l’appeal del brand dell’azienda di Cupertino.

Nel caso in cui si volesse acquistare uno smartphone con sistema operativo Android, sarà possibile affidarsi a Xiaomi Redmi Note 9S, Oppo A72 o Samsung Galaxy A21, i cui prezzi non supereranno i 169 euro.

Con il volantino Bennet si possono anche raggiungere altri sconti ugualmente interessanti, per approfondire la conoscenza della campagna promozionale dovete aprire le pagine che trovate inserite qui sotto, ricordando comunque che gli acquisti saranno obbligatori nei negozi di proprietà, e non sul sito ufficiale.