Il colosso sudcoreano Samsung ha deciso da tempo di aggiornare costantemente e per diversi update importanti i suoi dispositivi. Tra questi, in particolare, vi è l’importante aggiornamento all’ultima release del software di casa Google, ovvero Android 11. Quest’ultimo è ora in roll out per due medi di gamma, Samsung Galaxy A50 e Samsung Galaxy A50s.

Arriva l’aggiornamento ad Android 11 per due device di casa Samsung

Come già accennato, Samsung ha deciso di aggiornare costantemente anche i device di fascia media. Tra gli ultimi smartphone ad essere aggiornati, nello specifico, ci sono Samsung Galaxy A50 e Samsung Galaxy A50s. È in fase di roll out l’importante aggiornamento che porta con sé la nuova versione del software Android 11.

Quest’ultimo, in particolare, dispone della versione del firmware A505FDDU7CUBC e include le patch di sicurezza aggiornate al mese di marzo 2021 e la nuova interfaccia utente personalizzata dal colosso sudcoreano, ovvero la One UI in versione 3.1. Oltre a questo, verranno comunque apportate diversi miglioramenti al sistema e per quanto riguarda le prestazioni generali dei due dispositivi.

Al momento, l’aggiornamento in questione si trova in fase di distribuzione in India, ma nel corso dei prossimi giorni verrà distribuito anche presso altri paesi, compresa l’Italia. Qualora si volesse verificare la disponibilità dell’aggiornamento sul proprio smartphone, basterà recarsi nelle sezioni Impostazioni e Aggiornamento Software. Vi ricordiamo che Samsung Galaxy A50 e Samsung Galaxy A50s sono due device di fascia media che possono vantare la presenza di un design moderno e con un ampio Infinity-O Display con tecnologia SuperAMOLED e in risoluzione FullHD+.