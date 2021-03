In occasione del Festival di Sanremo 2021, di cui TIM sarà ancora sponsor unico, l’operatore presenterà numerosi spot, tra cui uno per l’acquisto a rate di un device Samsung.

Dallo scorso 22 febbraio 2021 è infatti disponibile nel listino TIM il Samsung Galaxy A32 5G, che sarà offerto al costo scontato di 5 euro al mese per 30 mesi, senza alcun anticipo, tramite finanziamento TIMFin su carta di credito, con rata finale di 50 euro. Scopriamo insieme i dettagli.

Samsung Galaxy A32 5G a soli 5 euro al mese con Tim

Il Samsung Galaxy A32 5G sarà pubblicizzato da TIM in occasione dei suoi spot per il Festival di Sanremo, che saranno anche protagonisti di un concorso a premi. Nello specifico, come già raccontato, in occasione delle puntate del Festival dal 2 al 6 Marzo 2021, dalle ore 21:00 alle ore 0:59, andranno in onda 40 spot, ovvero 8 in ogni serata, in cui appariranno delle parole chiave dell’offerta commerciale di TIM, come Giga, WiFi o Fibra, all’interno delle quali saranno presente delle lettere evidenziate, denominate “Lettere Magiche”.

I clienti TIM, titolari di almeno una linea fissa o mobile, potranno annotarsi il numero esatto di caratteri speciali presenti in ogni spot e fornire la risposta corretta tramite i canali dedicati entro la mezz’ora successiva alla messa in onda di ogni singolo spot. Tra questi spot, ci sarà anche quello dedicato allo smartphone Samsung Galaxy A32 5G, offerto al prezzo promozionale sopra indicato.

Il concorso TIM Unica in questione è stato a sua volta già presentato tramite uno spot nel web in cui Amadeus descrive i premi offerti e invita i clienti a recarsi sul sito ufficiale dell’operatore. La promozione di TIM prevede la vendita dello smartphone in questione al prezzo scontato di 5 euro al mese per 30 mesi, senza anticipo, e con finanziamento TIMFin su carta di credito, con rata finale di 50 euro.