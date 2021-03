Fedeli all’appuntamento con utenti e media, da OPPO hanno festeggiato l’evento di presentazione dei loro nuovi leader di catalogo, i nuovi telefoni della serie OPPO Find X3, tra i quali troviamo il fratello più modesto di tutti, l’OPPO Find X3 Lite 5G, un dispositivo che nonostante tutto ha molte armi per reggere il confronto con il resto della concorrenza.

Fin dall’inizio, abbiamo davanti a noi un telefono con la ricarica ultra rapida di OPPO che consente di caricare il 100% della batteria in soli 31 minuti, ma è anche un telefono potente, con una buona dotazione di memoria, un grande schermo con rinfresco a 90Hz e Connettività 5G. Tanti punti a favore di un telefono che, d’ora in poi, è ufficiale.

Potenza, 90 Hz, 5G e ricarica ultra rapida

Abbiamo già tra noi il nuovo OPPO Find X3 Lite che arriva con un pannello curvo Super AMOLED da 6,44 pollici con risoluzione FullHD +. Ciò significa 2.400 x 1.080 pixel con il suo rapporto 20: 9, che ci lascia con 410 pixel di densità dello schermo davanti agli occhi. Inoltre, il pannello viene protetto con Gorilla Glass 3+ e con un pannello curvo, oltre ad avere un 2.5D per dare rilievo ai bordi. A proposito, si aggiorna a 90Hz, ne abbiamo parlato?

Il processore che OPPO sceglie per il suo Find X3 Lite è il noto Snapdragon 765G funzionante a 2.4GHz e con il supporto dell’Adreno 618 nella sezione grafica. Un processore che trasporta 5G e dà una mano con la ricarica rapida, e che arriva affiancato da un’unica versione di RAM e storage interno: 8GB e 128GB, e senza possibilità di microSD aggiuntiva.

SuperAMOLED, aggiornamento a 90 Hz, potente processore con 5G e ricarica ultra rapida

Per quanto riguarda la batteria, OPPO monta una batteria interna da 4.300 mAh che viene fornita con la ricarica rapida SuperVOOC 2.0 del marchio della casa che arriva a 65W, sufficiente per prendere la carica dallo 0% al 60% in 15 minuti e per caricare l’intero telefono in 31 minuti. Il telefono, con dimensioni di 159,1 x 73,4 x 7,9 millimetri e 172 grammi di peso, è certificato IP52 contro gli schizzi.

Chiudiamo questa sezione parlando della connettività, punto in cui arriva l’OPPO Find X3 Lite con due vassoi SIM per 5G più WiFi 6, Bluetooth 5.1, GPS, chip NFC per pagamenti mobili, jack per cuffie e una porta USB Type-C per la ricarica e trasferimento di file. Il telefono offre Android 11 con ColorOS 11.1 e monta altoparlanti stereo.