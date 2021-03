I giocatori di Fortnite attendono con impazienza il lancio della prossima stagione del gioco il 16 marzo. Epic ha recentemente condiviso alcuni dettagli su uno dei suoi account Twitter. Anche se non sappiamo ancora cosa abbia pianificato la societá per il lancio dell’aggiornamento, una nuova fuga di notizie mostra alcune skin che potrebbero essere rilasciate.

Sebbene molte perdite di gioco derivino da post iniziali accidentali di Epic o da miner di dati di gioco, l’ultimo leak proviene da un account ArtStation appartenente allo studio di produzione artistica Kevuru Games. Lo studio ha lavorato su alcuni degli artwork per Fortnite Stagione 10.

These Fortnite Season 6 skins were leaked via the studio's ArtStation account.

What we know:

– Kevuru Games has created several Fortnite skins in the past

– 99% NOT Battle Pass skins

– A few or all of these could be scrapped concepts

What do you think? pic.twitter.com/bl9iNsI20W

— Fortnite News (@FortniteINTEL) March 10, 2021