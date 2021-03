Fino al 21 marzo Carrefour ha attivato un vero e proprio volantino super nel quale è riuscita a scontare una miriade di prodotti, raggiungendo prezzi decisamente inferiori alle aspettative. Gli utenti vi possono accedere nei vari negozi sparsi per il territorio nazionale, senza limitazioni o vincoli particolari.

La campagna promozionale, come era lecito immaginarsi, non risulta essere disponibile online sul sito ufficiale, in questo modo sarà sempre necessario recarsi fisicamente in un punto vendita per completare l’acquisto. In parallelo, è bene ricordare essere presente la rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero, al superamento dei 199 euro di spesa effettivi (anche composta da più prodotti differenti).

Carrefour: ecco il volantino che tutti stavano aspettando

L’idea di Carrefour è di cercare di soddisfare le esigenze degli utenti che vogliono accedere agli smartphone di ultima generazione, senza spendere cifre troppo elevate. Sfogliando le pagine della campagna si possono trovare svariati modelli in promozione a meno di 300 euro, tra cui spiccano Samsung Galaxy A42 5G, Motorola G9 Power, Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Xiaomi Redmi Note 9, Samsung Galaxy A31, TCL 10 SE, Oppo A73, Samsung Galaxy A21s o Oppo A53.

Coloro che fossero intenzionati ad acquistare uno smartphone Apple, avranno l’opportunità di accedere al nuovo iPhone 12 di ultima generazione, il cui prezzo si aggira attorno agli 849 euro (per la versione no brand con garanzia di 24 mesi).

Tutti gli altri dettagli della campagna sono disponibili nelle pagine che trovate qui sotto.