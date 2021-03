Apple potrebbe a breve rilasciare i suoi AirPods di terza generazione. Si è diffusa proprio di recente la notizia di un probabile evento di lancio previsto per il 23 marzo. In questa occasione potrebbero essere presentati i nuovi auricolari apparsi, inoltre, in alcune foto che danno conferma alle indiscrezioni trapelate nei mesi scorsi che vedevano il design degli AirPods 3 simile a quello degli attuali AirPods Pro.

Apple AirPods 3: nuove foto mostrano gli auricolari del colosso!

Nuove immagini condivise da Gizmochina.com mostrano quello che potrebbe essere l’aspetto ufficiale degli AirPods di terza generazione. Le foto confermano quanto già mostrato dai render precedentemente emersi in rete, nei quali i nuovi auricolari di casa Apple sfoggiavano un design rinnovato e particolare soprattutto per la riduzione delle dimensioni dello stelo e la palese somiglianza agli Apple AirPods Pro.

Il design potrebbe non essere l’unica caratteristica condivisa con la versione Pro degli auricolari Apple poiché si presume l’introduzione della cancellazione attiva del rumore anche sui gli AirPods 3 ma è bene prendere con le pinze la notizia in quanto abbastanza incerta.

Maggiori certezze sembrano esserci in merito alla data nella quale Apple potrebbe rilasciare i suoi nuovi dispositivi. Da diversi giorni si fa strada la notizia che vede il colosso ormai pronto ad annunciare un evento durante il quale dovrebbero essere presentati gli Apple AirPods 3, gli Apple AirPods Pro 2, la nuova generazione di iPad e iMac e gli Apple AirTag. Inizialmente la data indicata dalle varie fonti è stata il 16 marzo ma l’informazione è stata subito smentita da diversi esponenti, tra i quali il leaker Prosser, in favore del 23 marzo come data nella quale potrebbe tenersi l’evento.