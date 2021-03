Sonos Roam è il nuovo smart speaker ultra portatile con tutta la qualità audio garantita dall’azienda, caratterizzato più che altro da dimensioni veramente più ridotte dei vari modelli già presenti sul mercato, ed un prezzo davvero conveniente.

Compatibile con il sistema Sonos sul Wi-Fi domestico, Roam è in grado di passare automaticamente al bluetooth quando si esce di casa (o dalla portata del suddetto segnale), senza nemmeno interrompere la musica. Grazie inoltre alla funzionalità di trasferimento della chiamata Sound Swap, basterà tenere premuto il pulsante di riproduzione/pausa per trasferire l’ascolto della musica verso un altro prodotto Sonos nelle vicinanze, per proseguire in un’altra senza senza interruzioni.

Sonos Roam è compatibile con oltre 70 servizi di streaming, tra cui troviamo Sonos Radio, e può anche essere controllato in assoluta semplicità dall’app dell’azienda, oppure utilizzando la voce con Amazon Alexa, Google Assistant e Apple AirPlay 2.

Sonos Roam: quando sarà disponibile

Il prodotto è stato progettato per garantire un’esperienza incredibile in qualsiasi luogo, è stato ottimizzato dagli esperti più autorevoli, per una riproduzione esattamente in linea con il pensiero di chi ha composto la musica stessa. L’archiettura acustica è stata implementata per riprodurre un suono ricco di dettagli, con audio chiaro, profondo e pieno, di un livelli molto simile ad uno speaker più grande.

Tutto questo invece in un Sonos Roam da soli 500 grammi, con certificazione IP67 e rivestimento in silicone per una protezione contro le cadute e gli urti. La batteria integrata raggiunge le 10 ore di riproduzione continua, e garantisce una durata fino a 10 giorni quando non in uso; la ricarica potrà poi essere seguita con il caricatore wireless (acquistabile a parte), oppure sfruttando il cavo USB type-C presente in confezione.

Il prodotto sarà disponibile alla vendita a partire dal 20 aprile 2020, al prezzo base di 179 euro.