La novità di Iliad per la primavera si chiama Flash 100. In questo mese di Marzo, il provider ha presentato al pubblico una nuova promozione in edizione limitata con soglie di consumo previste in chiamate senza limiti più SMS illimitati e 100 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile della tariffa è di 9,99 euro.

Iliad, non ci sono novità per l’arrivo dell’app ufficiale

Al netto della sorpresa di questa ricaricabile c’è però una mancata novità che non farà certamente piacere al pubblico. Il provider francese, infatti, ancora una volta conferma l’assenza di una sua app ufficiale.

I clienti con uno smartphone Android così come i clienti che hanno acquistato un iPhone non potranno beneficiare di un’app per la gestione el profilo Iliad, ma dovranno per forza di cose affidarsi alle pagine del sito ufficiale dell’operatore.

La notizia sulla mancanza dell’app ufficiale arriva dopo una serie di rumors che prospettavano un immediato rilascio dell’app. La disponibilità dell’app ufficiale era attesa già nel corso dei primi mesi di questo 2021. Tuttavia, le intenzioni degli sviluppatori e dei dirigenti di Iliad sembrano muoversi in direzione del tutto opposta.

La mancata disponibilità di un’app Iliad non è certamente un punto a favore del provider francese, in opposizione alla convenienza delle offerte low cost molto popolari. Ricordiamo che per i clienti con smartphone Android, c’è un’ulteriore mancanza a cui far fronte. Su Google Play Store infatti sono state eliminate anche le app non ufficiali per la gestione del profili Iliad. Tra queste, anche Area Personale.