Il colosso cinese Huawei, insieme alle nuove FreeBuds 4 ha appena annunciato una nuova versione del Huawei WatchFit, il WatchFit Elegant che porta su un nuovo livello l’esperienza di fitness, settore per il quale è stato pensato la prima variante di questo waerable.

Grazie alla sua ricca suite di feature intelligenti, tra cui corsi di fitness animati, nuove modalità di allenamento e molto altro, permette agli utenti di esplorare nuove forme dell’esercizio fisico. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Huawei presenta una nuova versione di WatchFit

Il Huawei WatchFit Elegant è disponibile all’acquisto sul Huawei Store e prossimamente sbarcherà anche su Amazon. Il prezzo stabilito per la commercializzazione è di 129 euro nelle colorazioni Frosty White e Midnight Black, e chi effettuerà tale acquisto entro il 31 marzo riceverà in omaggio il Huawei Smart Scale, la bilancia intelligente firmata Huawei.

Gli auricolari invece, sono disponibili da ieri, 10 marzo 2021 in preordine su Huawei Store al prezzo di 89 euro, nelle colorazioni Ceramic White, Carbon Crystal Black e Honey Red. Huawei FreeBuds 4i offrono fino a 10 ore di riproduzione musicale e 6,5 ore di chiamata con una singola carica. Grazie al charging case, invece, possono raggiungere quota 22 ore di riproduzione musicale o 14 ore di chiamata vocale.

A livello tecnologico, le Huawei FreeBuds 4i sono in grado di rilevare il rumore ambientale tramite i microfoni per generare un’onda sonora inversa per ridurre il rumore, il tutto attraverso un algoritmo ad-hoc. La tecnologia di beamforming inoltre consente ai microfoni di captare la voce degli utenti in modo accurato durante le chiamate per ridurre il rumore di fondo.