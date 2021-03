Le offerte che Expert ha deciso di integrare direttamente nel proprio volantino raccolgono davvero moltissime soluzioni interessanti, con le quali gli utenti potranno pensare di spendere decisamente meno del previsto o comunque del listino del periodo corrente.

Il volantino parte con l’essere disponibile ovunque in Italia e direttamente sul sito ufficiale di Expert, in questo secondo caso è bene sapere che è previsto il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio, indipendentemente dalla cifra effettivamente spesa. Gli utenti che invece sono interessati ad una rateizzazione, la potranno ottenere spendendo più di 199 euro, senza vincoli sulle categorie merceologiche.

Expert: tutte le migliori offerte di oggi

I top di gamma sono coinvolti direttamente nel volantino Expert, a partire dagli ultimi Xiaomi Mi 11, in vendita a 899 euro, in alternativa al Samsung Galaxy Note 20, un modello leggermente più datato rispetto al precedente, ma comunque in grado di garantire prestazioni incredibili, ad un prezzo inferiore alle aspettative, pari a 699 euro.

Non mancano anche soluzioni decisamente più economiche, quali possono essere Motorola Moto G10, Samsung Galaxy A20s, Xiaomi Mi 10T Lite, Huawei Y6p, Realme 7, Oppo A73, Vivo Y70 o anche Samsung Galaxy A51.

Il volantino Expert prosegue poi anche verso prodotti appartenenti ad altre e differenti categorie merceologiche, per questo motivo si consiglia caldamente la visione delle pagine che potete trovare elencate direttamente nel nostro articolo, ed attive pressoché ovunque in Italia per buona parte del mese di Marzo 2021.