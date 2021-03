Con l’ultimo importante aggiornamento, Google ha introdotto, tra le altre cose, un layout a griglia per le schede e offre all’utente la possibilità di raggrupparle. L’ultima modifica è di natura minore, ma potrebbe essere utile per gli utenti che utilizzano questo browser sui loro dispositivi Android.

Se tieni premuta una scheda con il dito, viene visualizzato un menu contestuale che contiene una nuova voce. Il menu contestuale che appare quando si premono a lungo i collegamenti ora ha un opzione “Anteprima pagina“. L’opzione appare tra “Apri in scheda di navigazione in incognito” e “Copia indirizzo link”.

Chrome per Android: l’aggiornamento é disponibile al download

Se si vuol utilizzare la nuova funzione basterá selezionarla all’interno del menu e noterete un’anteprima della scheda web che copre la maggior parte dello schermo. Ad esempio, quando navighi su TecnoAndroid, puoi aprire un articolo tramite la nuova funzione “Anteprima scheda” di Chrome senza dover uscire dalla home page o occuparti di più di una scheda.

Questa funzione potrebbe anche tornare utile durante la ricerca di argomenti su Wikipedia e in molti altri scenari per coloro che vogliono dare una sbirciatina al link interessato senza aprirlo; infatti, la finestra non puó essere espansa ulteriormente.

Una barra superiore include il nome della pagina ed il dominio, nonché un pulsante per aprirlo in una finestra appropriata (come parte dei gruppi). Puoi chiuderlo dall’angolo in alto a destra premendo “x” o scorrendo verso il basso sulla linguetta. La nuova funzionalità “Anteprima pagina” verrà implementata su Chrome 89 per Android tramite aggiornamento lato server. Google lavora a questa funzione da oltre due anni ed è ora a rilasciare la versione stabile.