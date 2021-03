WindTre: per sfortuna dei clienti, la compagnia ha aumentato i costi delle tariffe

Che differenza c’è tra Iliad e le altre compagnie come Windtre? Molto semplice. La prima è conosciuta per la sua pura sincerità che da sempre la rende unica. L’altra invece apporta periodicamente delle modifiche alle proprie tariffe, il tutto ad insaputa dei clienti. Questi si ritrovano con spiacevole sorpresa a dover pagare prezzi ben più alti per via delle rimodulazioni. Ma non è la sola, perché anche TIM, Tiscali e Vodafone hanno utilizzato la stessa strategia in passato.

WindTre: le nuove tariffe dell’operatore

Entrando nello specifico, l’operatore telefonico TIM stabilì un aumento fino a 2,99 euro di alcune delle sue tariffe più recenti. E come una reazione a catena, anche WindTre ha dato il via al cambiamento sulle promozioni Go. Più precisamente sulla tariffa Go 50 Top+, una promo che al costo di 5,99 euro offriva 50 Giga, chiamate e 200 SMS.

Questo piano tariffario verrà inserito nella promozione Super 70 e offrirà chiamate illimitate verso tutti, 200 SMS e 70 Giga per la navigazione. Ovviamente il costo è cambiato: parliamo di 7,99 euro, con un aumento di 2 euro rispetto all’originale. Di seguito il messaggio di avviso inviato da WindTre: “Modifiche contratto: dal 29 Marzo 2021, la tua offerta cambia in Super 70 per ragioni economiche legate all’utilizzo del tuo attuale piano. hai Min illimitati, 200 SMS, 70 GB, al costo di 7,99 euro al mese. Al termine del traffico incluso: 29 centesimi di euro per ogni SMS inviato, 1 GB aggiuntivo a 0,99 euro al giorno. Per maggiori dettagli sull’offerta clicca su windtre.it/super-Ip. Diritto di recesso entro il 28/3 con Racc. A/R, PEC, 159, da Area Clienti, negozi WINDTRE o cambio operatore senza penali. per info su recesso vai su windtre.it/recesso“.