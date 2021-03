Vis a Vis e lo spin-off El Oasis, produzioni originali targate FOX Spagna, sono diventate alcune delle serie più seguite subito dopo essere approdate su Netflix.

Tra le grandi protagoniste c’è la bravissima Najwa Nimri, già vista ne La Casa de Papel (La Casa di Carta). I fan sono curiosi di sapere se ci saranno nuovi episodi dopo la conclusione degli show. Ecco tutto quello che sappiamo.

Vis a Vis e El Oasis potrebbero avere altre stagioni?

Notizie negative per i fan. Purtroppo le serie in questione non avranno altri episodi. A confermarlo è stato Iván Escobar, ideatore dello show, che ha spiegato come il finale della quarta aveva concluso in maniera soddisfacente l’arco narrativo.

Nessuna quinta stagione in programma, dunque. Gli sceneggiatori hanno deciso di ampliare l’universo narrativo son lo spin-off, El Oasis, terminato dopo una sola stagione. Anche in questo caso il finale è stato chiuso e non ha lasciato spazio a proseguimenti.

Escobar ha infatti dichiarato che avrebbero potuto benissimo continuare lo show, ma hanno preferito dare un’armonia circolare alla storia e non risultare stucchevoli.

Nessuna continuazione, dunque, e i fan dovranno mettersi l’anima in pace rimanendo però consapevoli di quanto ottenuto fino ad ora. E chi non ha visto le due serie, adesso può tranquillamente recuperarle tutte d’un fiato.

Netflix, come sempre, continua ad arricchire il suo pacchetto di contenuto originali. E le serie spagnole sono sempre tra le più seguite.