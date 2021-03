Che la nuova PlayStation 5 assomigli ad un modem per il WiFi, è una battuta fatta da tutti gli appassionati del mondo dei videogiochi al momento della presentazione. Che la nuova console Sony abbia una forma quantomeno inconsueta è un dato di fatto; basti pensare al design delle presenti versioni, molto più squadrati e regolari. Il resto poi l’ha fatto il web con la sua solita carica di ironia.

Ma se a questa somiglianza si aggiungono un periodo come quello che viviamo, con una crisi economica in corso, e una compagna particolarmente attenta alla cassa ecco che si hanno tutti gli elementi per una storia incredibile. La dimostrazione finale che neanche l’amore si può interporre tra un uomo e la sua nuova console.

Il trucco del modem WiFi per nascondere la PS5

La storia che vogliamo raccontavi è ambientata in Vietnam. Un uomo, evidentemente un appassionato di videogame, molto desideroso di mettere le mani sulla nuova console di casa Sony, deve però far fronte alla volontà della moglie. La donna infatti ha posto il veto su un acquisto inutile per la famiglia in un momento tanto delicato. Tuttavia il nostro eroe ha deciso di non demordere.

Per evitare le ire della moglie e ottenere la proverbiale “botte piena con la moglie ubriaca“, ha ben pensato di inscenare una finta istallazione di un modem WiFi con tanto di tecnico. Il piano, dalle informazioni che circolano, sembra andato a buono fine; tuttavia ci domandiamo come la moglie del nostro eroe abbia preso il post, pubblicato su Facebook, in cui l’uomo si vantava della sua impresa.