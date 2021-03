Lenovo ha annunciato oggi il lancio in Europa e in Italia di Legion Community, la nuova area digitale dedicata ai videogiocatori, dove sarà possibile scoprire le ultime novità dal mondo del gaming e la tecnologia Lenovo per i videogiocatori.

Attraverso la Legion Community, accessibile tramite questo indirizzo, i membri avranno accesso a contenuti esclusivi come sconti e anteprime di prodotti, ma anche a incontri con esperti di gioco e proplayers della scena eSport. Inoltre, riceveranno consigli per ottimizzare hardware e software e migliorare le prestazioni su PC e smartphone Legion.

Lenovo offre inoltre ai primi abbonati l’opportunità di ricevere un buono da 300 Euro per acquistare il Legion Phone Duel sul suo sito ufficiale. La Community di Legion è ancora in fase beta, e al suo interno sono presenti varie stanze divise per lingua, comprese quelle italiane. Sicuramente una piacevole novità per i videogiocatori italiani, che avranno uno spazio a loro dedicato in cui dialogare.

Abbiamo discusso del Lenovo Phone Duel su queste pagine qualche mese fa, quando abbiamo avuto modo di provarlo e metterci le mani sopra. Si tratta di uno smartphone da gaming diverso dai suoi concorrenti grazie all’approccio ingegneristico e tecnologico adottato dall’azienda in fase di sviluppo.

