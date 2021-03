Sconti terribili sono stati attivati in questi giorni da Bennet, con l’obiettivo di superare una volta per tutte le concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, portando i prezzi più bassi del periodo nei punti vendita di tutta Italia, e non solo.

Il risparmio per il consumatore è globale, per accedere agli sconti, infatti, basterà recarsi personalmente in negozio, senza avere però la possibilità di godere degli stessi direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda. Le scorte, stando a quanto comunicato, non dovrebbero rappresentare minimamente un problema, la validità della campagna è fissata fino al 14 marzo 2021. I clienti che vorranno richiedere il Tasso Zero, potranno sfruttare il finanziamento solamente al superamento dei 199 euro di spesa, e previa approvazione.

Bennet: risparmio assicurato per tutti

Il risparmio è davvero assicurato, anche per coloro che da sempre hanno voluto acquistare un prodotto Apple, qui possono trovare l’ultimo iPhone 11, in vendita a 649 euro, una cifra veramente ridottissima rispetto al listino, dettata sopratutto dalla presenza sul mercato del nuovo modello, quale è appunto l’iPhone 12.

Nel caso in cui, invece, si volesse accedere ad un prodotto con sistema operativo Android, la scelta può ricadere su un trittico di modelli decisamente economici, quali sono Xiaomi Redmi Note 9S, Samsung Galaxy A21 o Oppo A72, tutti proposti a 169 euro.

Il volantino Bennet lo potete scovare nel dettaglio aprendo le pagine che abbiamo inserito per voi nell’articolo, ma ricordate però che gli acquisti saranno effettuabili solamente nei punti vendita in Italia, non online sul sito.