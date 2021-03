Sono davvero tantissime le novità attese nel nuovo sistema operativo del robottino verde. Android 12 infatti per funzionalità e grafica completamente rinnovata sembra proprio un nuovo sistema piuttosto che un semplice passaggio dal precedente.

Ecco tutte le novità scoperte grazie alla Developer Preview 1 rilasciata da Google.

Android 12: ecco tutte le novità e la data di rilascio

Una delle novità principali di Android 12 riguarda proprio la grafica. Una maggiore personalizzazione e tema leggermente più chiaro rispetto a quanto si è stati abituati fino ad oggi sono le nuove caratteristiche. Il design non sarà solo caratterizzato dal classico stile Material che contraddistingue la UI del software. Infatti Google, quando si era messo al lavoro sul nuovo sistema operativo, aveva parlato di Material Next unito ad un tema “Silk“.

Oltre alla funzione Always-On Display, Android 12 pare introdurrà anche un nuovo modo per gestire la rotazione dello schermo. Non si baserà più sull’orientamento dello smartphone bensì seguirà i movimenti del volto dalla fotocamera frontale. In questo modo sarà in grado di restituire un’esperienza utente legata al suo modo di interagire.

Anche i Widget vedranno un restyling così come i messaggi. Ricordiamo che ora si parla di SMS 2.0 di Google Messaggi, una rivoluzione nella gestione degli SMS.

Sono in molti a chiedersi quando uscirà Android 12 sui diversi smartphone. Come da tradizione il rollout inizierà a settembre 2021 una volta completato il rilascio della Developer Preview e della Beta Releases. Questo garantirà agli utenti di installare la versione più stabile possibile.

Un occhio di riguardo in più sulla privacy e la rivoluzionaria Game Mode

Un altro aspetto importante riguarderà la privacy garantita agli utenti. Dopo il caso di WhatsApp pare che tutti i big stiano prestando particolare attenzione a questo argomento. Infatti Android 12 mostrerà con maggiore chiarezza tutte le autorizzazioni che l’utente potrà concedere sia al sistema operativo che alle app installate.

Infine con Android 12 sarà introdotta la rivoluzionaria e tanto attesa Game Mode. Un nuovo manager service in grado di gestire il mondo dei player. Ovviamente migliorerà l’esperienza di gioco e semplificherà anche la gestione e l’utilizzo dei diversi controlli wireless che l’utente utilizzerà con il proprio dispositivo.