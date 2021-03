Un thriller ad altissima tensione da segnalare assolutamente è senza ombra di dubbio Your Honor, dove abbiamo una vecchia conoscenza delle serie TV: Bryan Cranston. L’ex protagonista della serie Breaking Bad avrà un importantissimo ruolo in una serie che ha già riscosso un grande successo negli Stati Uniti, e la sta trasmettendo attualmente SKY.

In questo caso, nella miniserie Cranston interpreta il ruolo di giudice, e deve scegliere tra la vita del figlio e la sua integrità morale. Inoltre, sembra che per la sua interpretazione sia stato nominato come migliore attore di una miniserie ai Golden Globe 2021. Scopriamo di seguito cosa c’è da sapere sulla mini serie trasmessa da SKY.

Your Honor: Bryan Cranston ritorna sui teleschermi

Michael Desiato è un giudice di New Orleans, ed è particolarmente famoso per la sua integrità morale e rispetto della legge esemplare. Giusto un anno prima rimane vedovo, a causa di una rapida in un quartiere malfamato della città. Per questo, rimane con il figlio adolescente Adam.

Il giorno del primo anniversario della morte della moglie, Adam raggiunge il posto dove è successa la tragedia in auto, per portare dei fiori e una foto come omaggio alla sua madre scomparsa. Però, purtroppo, una gang del posto lo impaurisce facendo scappare il ragazzo. Inizia a guidare a tutta velocità con la sua macchina, in preda all’asma. Per questo, inizia a cercare l’inalatore, distraendosi e investendo in pieno un motociclista, che muore sul colpo.

Il ragazzo prova un profondo senso di colpa, e scappa immediatamente non chiamando i soccorsi. Dopo la confessione al padre, quest’ultimo lo accompagna alla stazione di Polizia, affinché Adam si costituisca. Davanti al distretto, però, il giudice si accorge di una cosa importante: la vittima dell’incidente è il figlio del boss mafioso più potente di tutta New Orleans: Rocco Baxter. Desiato, dopo aver consapevolizzato ciò, capì subito che sarebbe stata morte sicura per il figlio una volta in prigione, essendo che i malviventi sarebbero arrivati fin dentro le mura della prigione.

Michael Desiato è consumato dal conflitto interiore, anche perché se si dovesse comportare come sempre, suo figlio non vivrebbe. Il giudice prova ad aiutarlo coinvolgendo un’avvocatessa di successo, Lee Delamere, che un tempo era una sua protetta. Ma, nonostante tutto, i Baxter colpiscono.

Your Honor: dove è possibile guardarla

La miniserie di Showtime è di 10 puntate, il debutto è avvenuto il 24 febbraio su Sky Atlantic e andrà in onda fino al 24 marzo. Ogni mercoledì sera per cinque settimane ci sarà la miniserie, con due episodi a serata. Your Honor è disponibile on demand e in streaming su NOW TV.