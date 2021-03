Vodafone presenta a tutti i suoi clienti una serie di sorprese nel settore della telefonia mobile. Il provider inglese ha reso disponibili una serie di promozioni per gli abbonati che vogliono cambiare il loro operatore di riferimento. Tra le migliori tariffe di Vodafone per il mese di Marzo spicca la Special 70 Giga.

Vodafone, arriva la nuova tariffa con 70 Giga previsti per internet

Il pacchetto che la Special 70 Giga garantisce a tutti gli abbonati prevede chiamate senza limiti, SMS verso tutti e 70 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo dell’offerta è di 7,99 euro al mese. Sarà possibile beneficiare della connessione internet, sotto rete 4G e 4,5G.

I clienti che optano per la Special 70 Giga avranno costo bloccato per il primo semestre, sulla base di un accordo siglato dal provider stesso con AGCOM. Al costi di attivazione mensile, sarà necessario aggiungere un extra dal valore di 10 euro per l’attivazione della SIM.

I clienti che scelgono la Special 70 Giga di Vodafone dovranno anche ottemperare ad una serie di condizioni. In primo luogo, questa promozione è disponibile solo per gli utenti che effettuano la portabilità del numero da altro gestore. Sulla base di queste indicazioni, soltanto gli attuali clienti di TIM, WindTre ed Iliad avranno la possibilità di sottoscrivere la Special 70 Giga.

La promozione low cost non potrà essere attivata attraverso le pagine web di Vodafone. L’unico modo per scegliere questa promozione sarà attraverso la consulenza di un addetto in uno degli store ufficiali di Vodafone in Italia. Per la portabilità del numero sono previsti sino a 3 giorni lavorativi.