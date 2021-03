Postepay: la nuova truffa che riesce ad ad entrare nel vostro conto

Molti utenti stanno sempre attenti ai messaggi che arrivano sia in chat che attraverso le e-mail. Purtroppo a volte non basta, visto che i truffatori riescono a sorprendere anche coloro che risultano più esperti proprio per quanto riguarda tali pratiche. In realtà le truffe fanno parte del mondo del web ormai da diverso tempo, anche se ultimamente visto il periodo di crisi sarebbero aumentate esponenzialmente.

Purtroppo a vedersi coinvolta spesso è Poste Italiane soprattutto con la sua Postepay, la quale è la carta più diffusa in assoluto. In questo caso infatti sono davvero tanti gli utenti ad aver segnalato una situazione al limite che prevede il messaggio dei truffatori. Questo, essendo un tentativo di phishing, cercherà di carpire le vostre informazioni di accesso per entrare nel vostro conto svuotandolo.

Postepay: ecco cosa sta succedendo ultimamente con la nuova truffa phishing

Gentile Cliente,

Ti comunichiamo la modifica delle Condizioni Generali del Servizio di Identità Digitale “PosteID abilitato a SPID” nella nuova versione.

Cosa cambia per te?

Il servizio base, cosi come descritto nelle Condizioni Generali del Servizio, è gratuito per le persone fisiche. Non ci sono modifiche per quanto riguarda le funzionalità e l’utilizzo dell’Identità Digitale.

cosi come descritto nelle Condizioni Generali del Servizio, Non ci sono modifiche per quanto riguarda le funzionalità e l’utilizzo dell’Identità Digitale. Eventuali future modifiche alle Condizione Generali del Servizio saranno rese note ai Titolari, con congruo anticipo, tramite apposita informativa sul Sito o in Bacheca o con ulteriori canali o modalità che Poste ritenesse di adottare.

RICORDA CHE,

Non puoi più utilizzare la tua carta PostePay se non accetterai le modifiche contrattuali. Inoltre abbiamo bisogno della tua collaborazione, dovrai aggiornare le informazioni del tuo profilo online entro 48 dalla ricezione di questa comunicazione.

PROCEDI CON L’AGGIORNAMENTO