La soluzione descritta nel nostro articolo è da considerarsi valida in ogni punto vendita sparso per il territorio nazionale, senza limitazioni o distinzioni particolari. Il cliente potrà accedere agli stessi identici sconti anche sul sito ufficiale, richiedendo in cambio la spedizione presso il proprio domicilio, la quale però sarà a pagamento, quindi sarà necessario aggiungere una piccola cifra a quanto mostrato a schermo. Il Tasso Zero, ad ogni modo, potrà essere richiesto solo nel momento in cui si supereranno i 199 euro di spesa.

Expert: quali sono le migliori offerte

Le migliori offerte del volantino Expert partono dalla fascia più alta del mercato della telefonia mobile, come ad esempio Xiaomi Mi 11 a 899 euro, Samsung Galaxy Note 20 a 699 euro e Galaxy S21 a 879 euro.

Per poi scendere verso la fascia media, sarà possibile acquistare Xiaomi Mi 10T Lite a 299 euro, Redmi 9T a 199 euro, Redmi 9C a 129 euro, Galaxy A51 a 259 euro, Galaxy A20s a 149 euro, Oppo A73 a 249 euro, Oppo A53 a 159 euro, Oppo A15 a 129 euro, Motorola Moto G10 a 189 euro, Motorola Moto E7 a 149 euro, Vivo Y70 a 229 euro, Vivo Y11s a 129 euro, Realme 7i a 159 euro, Huawei Y6p a 119 euro, Realme 7 a 229 euro o Huawei P Smart 2021 a 189 euro.