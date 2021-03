Coop e Ipercoop hanno lanciato in questi giorni un volantino veramente assurdo, ricco di occasioni e di prezzi molto più bassi del normale, con i quali gli utenti si ritrovano a poter accedere ad ottimi prodotti di tecnologia generale, a patto che rispettino determinati requisiti.

E’ importante sapere, infatti, che l’acquisto risulta essere possibile solamente presso specifici punti vendita sparsi per il territorio nazionale, precisamente dislocati nelle regioni Puglia, Marche, Sicilia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Per completare l’acquisto al prezzo indicato sarà strettamente necessario recarsi personalmente in negozio, senza alcun vincolo particolare, o difficoltà in termini di scorte effettivamente disponibili.

Coop e Ipercoop: il volantino più inaspettato del momento

Con Coop e Ipercoop gli utenti si ritrovano a poter accedere a prodotti appartenenti alla fascia media del mercato della telefonia mobile, senza alcun picco sui top di gamma del periodo. Nello specifico risulta essere possibile acquistare un ottimo Samsung Galaxy A90, in vendita a 399 euro, le cui caratteristiche più importanti riguardano l’ampio display AMOLED da 6.7 pollici, con 6GB di RAM e connettività 5G.

Volendo invece risparmiare un pochino è possibile puntare dritti verso lo Xiaomi Mi 10T Lite, uno smartphone più economico ma ugualmente interessante, la cui cifra di acquisto si aggira attorno ai 279 euro.

Questi sono due semplici esempi di ciò che vi aspetta direttamente da Coop e Ipercoop, tutti gli sconti sono raccolti nelle pagine sottostanti, inserite come galleria fotografica.