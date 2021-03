La società di Redmond ha appena reso ufficialmente gratis un tool che fino a qualche giorno fa era a pagamento per gli utenti Windows 10. Si tratta di uno strumento indispensabile che migliorerà di molto la vostra vita grazie ad un corposo set di funzionalità interattive ad uso automatico. Scopriamo insieme di che cosa si tratta e che cosa si potrà fare.

Microsoft regala un’app per Windows 10 essenziale e costosa

Lo scorso settembre il team Microsoft ha lanciato Power Automate Desktop dopo l’acquisizione di Softomotive. Si tratta di un’applicazione al cui interno è possibile realizzare automatismi sulla base di 370 azioni rapide che costituiscono (a discrezione dell’utente) un flusso di script automatici per compiti reiterativi. Lo si potrebbe vedere come una sorta di macro, ma è molto di più.

Inizialmente prevista ad un costo di 15 dollari al mese l’app sarà gratuita per tutti direttamente dal sito Microsoft. Nel corso delle prossime settimane il componente diventerà parte integrante di Windows 10 a partire dalla build Insider per poi giungere alla release stabile del sistema operativo.

Sicuramente da provare ed avere per rendersi la vita un pochino più semplice. Molti compiti, ad esempio, possono risultare noiosi. Spazio alla fantasia nella creazione delle cosiddette “macro potenziate”. Windows 10 si conferma essere sempre più un sistema orientato al proporsi di nuovi ed interessanti servizi. Voi che cosa ne pensate di questa novità? L’avete già utilizzata in passato? Spazio a tutti i vostri commenti mentre prendete nota della nuova versione dell’OS annunciata da Microsoft ed ora in dirittura d’arrivo così come sancito a questo indirizzo.