Con Trony spendere poco è davvero possibile, grazie sopratutto ad una campagna promozionale che quasi dell’incredibile, finalmente è tornato il Prendi 3 Paghi 2, già visto in passato ed apprezzatissimo nelle catene di alimentari, con il quale è addirittura possibile ricevere un prodotto completamente gratis.

La limitazione più importante per il volantino corrente, riguarda la disponibilità sul territorio nazionale, è bene ricordare infatti che non è possibile approfittarne ovunque in Italia, ma solo ed esclusivamente nei negozi dislocati nelle regioni Marche, Emilia Romagna, Veneto, Abruzzo e Molise, con l’aggiunta della Repubblica di San Marino e Rieti, entro e non oltre il 18 marzo 2021.

Trony: come fare per risparmiare

Il primo passo da compiere per raggiungere il risparmio massimo, è quello di aggiungere al proprio carrello un grande elettrodomestico o un televisore, il cui prezzo però deve essere superiore ai 399 euro (in alternativa dovete scegliere un piccolo elettrodomestico da almeno 69 euro).

Superato lo step iniziale, vi troverete dinnanzi ad un bivio: da una parte una strada che porta ad uno sconto del 50% nel momento in cui viene aggiunto un secondo prodotto, dall’altra una riduzione del 100% con l’aggiunta di altri 2 dispositivi a quello effettivamente inserito in precedenza. Indipendentemente dalla scelta effettuata, è bene ricordare che lo sconto verrà applicato sul meno caro fra tutti, non sarà possibile applicarlo a piacimento.

Il volantino disponibile da Trony lo abbiamo riassunto per comodità direttamente nell’articolo, ricordandone però tutte le limitazioni indicate in precedenza.