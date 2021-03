I giocatori che non hanno ancora sperimentato la trilogia rivisitata di Tomb Raider avranno presto una nuova opzione. Elencato prima di essere portato offline, la trilogia di Tomb Raider Definitive Survivor riunirà tutti e tre i giochi insieme in un unico pacchetto.

Secondo l’elenco di Microsoft Store, che ora fornisce un messaggio di errore, il bundle uscirà il 18 marzo. Contiene Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider. Tutti e tre i giochi sono già disponibili anche su PS4 e PC, anche se Rise of the Tomb Raider non è stato inizialmente rilasciato su PlayStation.

Tomb Raider: Definitive Surviror Trilogy uscirá – forse – il 18 marzo

Microsoft ha pubblicato Rise of the Tomb Raider sulla sua console ed ha mantenuto l’esclusivitá per quasi un anno. I nuovi giochi di Tomb Raider hanno essenzialmente dato vita alla serie. Hanno reinventato Lara Croft come una giovane archeologa che gradualmente si trasforma in una sopravvissuta – e assassina – dopo che un incidente ha lasciato il suo equipaggio bloccato su un’isola remota.

Questi temi continuano nei prossimi due giochi e non è chiaro se questa continuità porterà a un quarto gioco, ma c’è una serie in stile anime in lavorazione. Un film che essenzialmente racconta la storia del gioco del 2013 è stato prodotto anche con Alicia Vikander nel ruolo principale, e un sequel è in lavorazione. Se hai giocato al gioco, riconoscerai sicuramente una scena che é stata ricreata colpo dopo colpo.

Più recentemente, lo sviluppatore Crystal Dynamics è stato impegnato con Marvel’s Avengers, un gioco che ha faticato a guadagnare terreno dopo il lancio lo scorso anno. In realtà, lo studio stava già lavorando al gioco quando è uscito Shadow of the Tomb Raider, in quanto ha affidato lo sviluppo di quel gioco a Eidos Montreal.