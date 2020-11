È stato un segreto per mesi e ora, in tempo per N7 Day, è ufficiale: lo sviluppatore canadese Bioware ha annunciato una remastered della trilogia originale di Mass Effect. La Legendary Edition dovrebbe apparire nella primavera del 2021 per PC, Playstation e Xbox. I fan, dunque, sono elettrizzati all’idea che Bioware stia lavorando ad un’altra avventura.

Per la trilogia del comandante Shepard, gli sviluppatori canadesi promettono non solo effetti, modelli, texture e shader aggiornati, ma anche “meravigliosi miglioramenti visivi” con frame rate elevati e risoluzione 4K. Bioware sottolinea che si tratta di un remaster e non di un remake: indipendentemente da ciò, l’esperienza di gioco verrà modernizzata in modo da creare la migliore svolta possibile su Mass Effect.

Mass Effect Trilogy è realta: ecco quando arriverà

La Mass Effect Legendary Edition è prevista per la prossima primavera. Il remaster, progettato esclusivamente per il giocatore singolo, include tutti i contenuti scaricabili (DLC) della trilogia, oltre ad armi e armature promozionali. Oltre al PC, Playstation 4 (Pro) e Xbox One (X), arriveranno anche le versioni per Playstation 5 e Xbox Series X. La grafica sarà migliorata rispetto ai predecessori e non ci sarà bisogno di dover pagare un extra per questo.

La prima avventura di Mass Effect è stata rilasciata nel 2007 ed è stato un enorme successo. Sia i giocatori che la stampa sono stati sopraffati dalla qualità in termini di atmosfera e storia. Mass Effect 2 ha continuato la storia del Comandante Shepard nel 2010, ed è stato un degno successore. L’ultimo capitolo della trilogia, Mass Effect 3, ha segnato la fine della storia nel 2021 ed ha causato alcune polemiche, motivo per cui Bioware ha pubblicato un taglio esteso. Nel 2017, con Mass Effect Andromeda, la società ha rilasciato l’ultimo capitolo.