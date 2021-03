Una delle serie più amate del palinsesto degli ultimi anni è senza ombra di dubbio The Walking Dead, l’esplosiva serie dedicata agli zombi che, composta da dieci stagioni, si avvia al rilascio anche dell’undicesima, la quale farà da capitolo conclusivo a tutta la saga.

Proprio in virtù dunque di questo finale in arrivo, i produttori vogliono allargare il range di attori protagonisti in modo da offrire agli utenti un contenuto più ricco, ecco dunque perché all’interno del cast è stato inserito anche Michael James Shaw di Blood & Treasure, il quale apparirà come un nuovo personaggio nell’undicesima e ultima stagione.

Ciò che sappiamo sul personaggio

Ovviamente si tratta di un ingresso importante all’interno della saga, esso infatti rappresenterà un personaggio di nome Mercer, il quale nel fumetto The Walking Dead, assolve al ruolo di ex-marine mostrandosi come una “presenza dura con il suo taglio di capelli da Mr. T”.

Il personaggio Mercer Alias Mr.T, ha debuttato nel fumetto numero 177, ed è meglio conosciuto grazie alla sua esperienza nel corpo dei Marines degli Stati Uniti, la quale lo ha portato a diventare in breve tempo il capo dell’esercito del Commonwealth, fattore che però, non lo ha escluso da coinvolgimenti sentimentali, nel dettaglio con Juanita Sanchez, alias Princess, introdotta nella stagione 10, episodio 14 di The Walking Dead.

Per chi non lo sapesse Micheal James Shaw ha recitato anche in pellicole celebri come quelle di Avengers: Infinity War ed Endgame, impersonando un super criminale, Corvus Glaive, appartenente al Marvel Cinematic Universe, un curriculum niente male dunque per il neo arrivato nella saga.