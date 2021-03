Gli Star Days di Euronics invitano gli utenti al risparmio, grazie alle ultime offerte tutti possono pensare di spendere molto meno del previsto nell’acquisto di un prodotto di alta qualità, indipendentemente dalla categoria merceologica di appartenenza, sia esso uno smartphone o un elettrodomestico.

Risparmiare è molto semplice, anche se purtroppo la campagna risulta essere limitata esclusivamente ad una ristretta cerchia di punti vendita sul territorio, in particolare sarà possibile completare gli acquisti agli stessi prezzi solamente presso i negozi di proprietà del socio Euronics Nova, e non sul sito ufficiale. La validità della campagna è fissata fino al 17 marzo 2021, senza limitazioni sul numero di scorte.

Iscrivetevi al canale Telegram di Tecnoandroid, potrete scoprire i migliori codici sconto Amazon ed anche ricevere numerose offerte.

Euronics: quali sono gli sconti più interessanti

Gli sconti più interessanti del volantino Euronics passano per la telefonia mobile, qui si possono scovare alcune occasioni da non lasciarsi sfuggire, come il Samsung Galaxy Note 20 in vendita a 699 euro, ma anche un Galaxy S20 FE, un modello leggermente più datato ma con le stesse caratteristiche di un Galaxy S20 (con l’aggiunta del processore Qualcomm Snapdragon), disponibile all’acquisto a 559 euro.

Scendendo invece verso la fascia media del mercato della telefonia mobile si possono scovare soluzioni pari a Huawei P Smart 2021, Oppo A73, Oppo A53s, Oppo A15, Samsung Galaxy A12, Samsung Galaxy A20s, Xiaomi Redmi Note 9T, Xiaomi Redmi Note 9, Redmi 9A, Motorola Moto G30 o tantissimi altri ancora.

Maggiori informazioni sono disponibili per voi direttamente nelle pagine sottostanti, inserite come galleria.