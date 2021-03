Gli sconti applicati da Esselunga sono sempre da prima della classe, il nuovo volantino non è assolutamente da meno, raccoglie le migliori occasioni attualmente disponibili sul mercato, e propone prezzi molto inferiori alla concorrenza.

La natura della campagna corrente è legata alla solita offerta tech, ciò sta a significare che gli acquisti potranno essere completati esclusivamente presso i punti vendita fisici sul territorio nazionale, senza la possibilità di accedervi ugualmente sul sito ufficiale. I clienti dovranno affrettare la scelta, sebbene la campagna abbia scadenza fissata al 17 marzo, in quanto il quantitativo di scorte distribuite è veramente ridotto e potrebbe terminare prima del previsto.

Con il canale Telegram di TecnoAndroid avrete la certezza di essere sempre i primi a ricevere sul vostro smartphone i codici sconto Amazon gratis.

Esselunga: quali sono le occasioni da non perdere

Alla base del volantino Esselunga troviamo ad ogni modo un dispositivo molto interessante, stiamo parlando dello Xiaomi Redmi 9AT, il prodotto del brande cinese tra i più economici del momento, ma comunque in grado di garantire buone prestazioni complessive. Il suo prezzo, di soli 99 euro, attira l’attenzione di tantissimi consumatori.

La scheda tecnica si snoda magistralmente tra un buon display IPS LCD da 6.53 pollici, affiancato da 2GB di RAM ed un processore octa-core, senza dimenticarsi comunque della batteria da 5000mAh, per completare la proposta con una fotocamera principale da 13 megapixel.

Il prodotto viene commercializzato con garanzia di 24 mesi, e sopratutto in versione completamente no brand, in altre parole gli aggiornamenti software verranno rilasciati dal produttore, non dall’operatore telefonico.