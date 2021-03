Il volantino Comet, intitolato Risparmio Collection, porta con sé interessanti novità e sorprese per tutti i consumatori che decideranno di approfittarne, recandosi in un negozio o sul sito ufficiale. I prezzi, sono decisamente inferiori alle aspettative, sia sui top di gamma che sui terminali di fascia media.

L’acquisto, come indicato poco sopra, potrà essere completato anche online, in questo caso è inoltre prevista la spedizione gratuita presso il domicilio per ogni ordine effettuato del valore superiore ai 49 euro, un’occasione importante per non doversi spostare di casa, godendo ugualmente delle medesime promozioni. Con il Tasso Zero, inoltre, si potrà rateizzare il pagamento in comode rate fisse mensili, ovviamente senza interessi.

Comet: questi sono gli sconti del periodo

I prodotti in promozione da Comet sono davvero tantissimi, e sopratutto sono molto vari tra di loro, partendo dai top di gamma incrociamo i migliori iPhone 11, disponibile a 699 euro, iPhone 12 Pro Max e Mini, con prezzi che oscillano tra 1369 e 819 euro, per finire con i top con sistema operativo Android, come ad esempio l’ultimo Xiaomi Mi 11 da 899 euro.

Coloro che invece vorranno avvicinarsi ad un medio di gamma, potranno acquistare Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Motorola Moto G30, Motorola Moto G10, Oppo A73, Oppo A15, LG K42, Huawei Y6p, Samsung Galaxy A12, Galaxy A20e o Xiaomi Redmi Note 9T, con prezzi veramente molto ridotti.

I dettagli della campagna sono raccolti e riassunti per voi nelle pagine che potete trovare elencate nel nostro articolo.