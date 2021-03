Con l’ultimo volantino SottoCosto, Carrefour ha cercato di attirare su di sé l’attenzione dei consumatori che vogliono cercare di risparmiare sull’acquisto della tecnologia, senza doversi preoccupare di qualità o di prezzo finale di vendita. La campagna promozionale risulta essere attiva in tutti i singoli punti vendita, in esclusiva.

I prezzi che andremo a raccontarvi possono essere raggiunti da tutti, ma è importante ricordare che il quantitativo di scorte effettivamente disponibile in negozio è strettamente limitato, ciò sta a significare che l’utente dovrà necessariamente affrettare la scelta, onde evitare di restare tagliato definitivamente fuori dalla possibilità di acquisto. In parallelo, se intenzionati ad optare per un finanziamento, è presente il Tasso Zero per tutte le spese superiori ai 199 euro.

Carrefour: queste sono le offerte più interessanti

Con il volantino Carrefour il cliente si ritrova ad avere la possibilità di accedere ad uno smartphone Apple molto richiesto nel corso del 2020, stiamo parlando dell’iPhone 11 con 128GB di memoria interna. In seguito al lancio sul mercato del nuovo modello, il precedente può oggi essere acquistato con un esborso finale non troppo elevato, basteranno soli 669 euro per l’acquisto definitivo, in versione no brand.

Se invece foste interessati ai dispositivi Android, ecco arrivare promozioni applicate su Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Samsung Galaxy A41, Motorola E7+ e simili. Non mancano anche ottime offerte applicate su televisori o elettrodomestici, tutti disponibili in versione limitata esclusivamente nei punti vendita di proprietà di Carrefour sul territorio italiano.