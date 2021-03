Unieuro rilancia la sfida alle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, proponendo una campagna promozionale davvero unica nel proprio genere, con gli Sconti Batticuore l’azienda è riuscita a lanciare prezzi sempre più bassi e sconti fortissimi.

La spesa è da sempre ridotta ai minimi termini da Unieuro, anche in questo periodo gli utenti sono ben felici di avere l’occasione di spendere pochissimo, affidandosi sia al negozio fisico che al sito ufficiale vero e proprio. Coloro che opteranno per richiedere la spedizione presso il proprio domicilio, non dovranno pagare nemmeno un centesimo, a patto che comunque superino i 49 euro di spesa (anche cumulativa di più prodotti). Se interessati al Tasso Zero, segnaliamo la possibilità di richiederlo al superamento dei 199 euro di valore della merce.

Unieuro: il nuovo volantino nasconde grandi offerte

Il nuovo volantino Unieuro punta inizialmente sul Samsung Galaxy S20 FE, uno smartphone non proprio recentissimo, ma oggi caratterizzato da buone prestazioni generali, dettate anche dalla presenza dell’ottimo Qualcomm Snapdragon 865. La spesa di soli 599 euro è più che giustificata, in relazione alla presenza sul mercato del nuovo modello.

Gli utenti che vorranno spendere ancora meno, potranno avvicinarsi ad un terminale più economico, il quale potrebbe essere un Oppo Find X2 Lite o uno Xiaomi Mi 10T, il suo prezzo non supera i 399 euro, e può essere considerato come una validissima alternativa al top di gamma.

Non mancano anche altre promozioni e sconti ugualmente molto interessanti, per questo motivo si consiglia caldamente la visione delle pagine che abbiamo inserito poco sotto.