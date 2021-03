Comet sa come convincere gli utenti a completare gli acquisti, il suo ultimo volantino coinvolge un buonissimo quantitativo di prodotti di alta qualità, portandoli a prezzi molto più bassi del normale, ed avvicinandoli all’essere completamente low cost.

La campagna promozionale, come sempre accade quando parliamo di Comet, può essere sfruttata direttamente nei singoli punti vendita sul territorio italiano, ma anche sul sito ufficiale dell’azienda. In questo secondo caso, il cliente ha la possibilità di ottenere la spedizione gratuita presso il proprio domicilio, nel momento in cui spenderà più di 49 euro per l’acquisto di uno o più prodotti. In parallelo, quando avrà superato i 199 euro di spesa, potrà anche richiedere la rateizzazione, o Tasso Zero, con pagamento automatico dal conto corrente bancario.

Comet: il volantino con tutte le migliori offerte

All’interno del volantino Comet si possono trovare offerte per tutti i gusti, gli utenti che vogliono accedere ai top di gamma potranno pagare 899 euro per uno Xiaomi Mi 11, scendendo verso 819 euro per un iPhone 12 Mini, oppure iPhone 12 Pro Max in vendita a 1369 euro, per finire con l’iPhone 11 da soli 699 euro.

Volendo invece spendere il minimo indispensabile, l’occhio cade su soluzioni più economiche, del calibro di Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Oppo A73, Oppo A72, Huawei Y6p, Samsung Galaxy A12, Galaxy A20e, LG K42 o Oppo A15, tutti in vendita ad un prezzo inferiore ai 299 euro.

I dettagli dell’ottima campagna promozionale pensata da Comet, sono disponibili direttamente nelle pagine che abbiamo inserito per voi nell’articolo.