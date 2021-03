Il nostro smartphone è in grado di conservare una quantità di dati davvero molto ampia. Per questo motivo, è cosa buona e giusta fare attenzione a questo strumento, perché se qualcuno di poco raccomandabile dovrebbe appropriarsene, sarebbe davvero un qualcosa di catastrofico.

Possono essere molteplici i motivi per cui un hacker va a spiare uno smartphone. Quindi, come facciamo a capire se il nostro dispositivo è spiato? Ci sono alcuni segnali che ci fanno capire chiaramente cosa sta succedendo, ecco quali.

Smartphone sotto controllo: le situazioni in cui è lecito preoccuparsi

Lentezza dello smartphone

Come ben sappiamo, gli smartphone di nuova generazione hanno software e hardware davvero eccezionali, e questo permette di poter usare più applicazioni contemporaneamente, senza che il dispositivo si rallenti. A meno che il tuo telefono non sia molto datato, è possibile che la sua lentezza improvvisa è dovuta al fatto che è controllato in remoto da un secondo dispositivo.

Tuttavia, è bene tenere in considerazione, come accennato sopra, che potrebbe trattarsi di obsolescenza programmata. Dunque, non ci si può affidare solo a questo segnale per esprimere un giudizio finale.

SMS inaspettati

Nel caso in cui avessi ricevuto dei messaggi strani, con simboli particolari e sequenze numeriche prive di significato, è possibile che ci sia un’app spia sul tuo smartphone. I software meno avanzati, di fatto, usano questo tipo di linguaggio in codice per comunicare da remoto.

Segni di attività mentre è in stand by

Se non ti arrivano normalmente chiamate, messaggi e altre notifiche standard, il tuo telefono non dovrebbe mostrare segni di attività e lo schermo non dovrebbe illuminarsi senza motivo. Al contempo, non dovrebbe emettere suoni inaspettati. Pertanto, se lo schermo si illumina all’improvviso o senti rumori non proprio usuali, è bene che tu presta attenzione.

Spegnere il dispositivo risulta difficile

Nel caso in cui tu abbia difficoltà a spegnere lo smartphone, ci potrebbe essere traccia di un’app spia. Di solito, queste funzionano in background, rendendo il dispositivo impossibile da spegnere.

Suoni strani durante le chiamate

Era normale tempo fa udire nelle nostre chiamate dei suoni strani, poiché la ricezione non era ottimale come lo è oggi. Proprio per questo motivo, se dovessimo sentire suoni robotici, voci distanti e abbiamo una cattiva ricezione, potrebbe esserci una terza persona che sta sentendo la vostra conversazione.

Deterioramento della batteria

Un altro segno chiaro di presenza di un software spia è senza ombra di dubbio il deterioramento troppo veloce della batteria. Questi tipi di software di spiano tramite microfono e videocamera, ed è chiaro che andranno a consumare buona parte della tua batteria, in particolar modo se lo smartphone è inattivo.