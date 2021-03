Il SottoCosto fa letteralmente capolino nel mondo di Carrefour, portando con sé alcuni sconti decisamente interessante, tutti applicati sugli smartphone o sui prodotti di tecnologia generale. Gli utenti per acquistare devono recarsi in negozio, ma potranno risparmiare davvero moltissimo.

Essendo di base un SottoCosto, è bene sapere che le scorte disponibili sono estremamente limitate, ciò sta a significare che potrebbero terminare prima dell’effettiva scadenza della campagna promozionale (e non verranno rifornite). Come presso tutti gli altri rivenditori, anche in questo caso è prevista la possibilità di richiedere il Tasso Zero, con pagamento rateizzato senza interessi (solo al superamento dei 199 euro di spesa).

Grazie al canale Telegram di Tecnoandroid potrete ricevere codici sconto Amazon gratis, correte ad iscrivervi subito.

Carrefour: sconti a più non posso per tutti

Il volantino Carrefour è davvero pieno di sconti molto interessanti, tra questi spicca chiaramente l’ottimo Apple iPhone 11, uno smartphone che promette prestazioni all’altezza del periodo storico che stiamo attraversando, richiedendo in cambio un esborso tutt’altro che elevato, corrispondente per l’esattezza a soli 669 euro.

Molto più economici invece i dispositivi con sistema operativo Android, tra i migliori è possibile scovare Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Motorola E7+ o anche Samsung Galaxy A41, tutti disponibile ad una cifra finale inferiore a 219 euro.

All’interno della campagna promozionale non mancano nemmeno soluzioni mirate verso categorie merceologiche differenti, come possono essere gli elettrodomestici o i televisori, per questo motivo dovete aprire subito le pagine che potete trovare elencate nell’articolo, riuscirete ad accedere ad ogni singolo sconto che Carrefour ha pensato per voi.