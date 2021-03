WhatsApp: il nuovo trucco spia è disponibile gratis, ecco come si usa

Fin dal primo momento in cui è nata l’applicazione WhatsApp si è discusso molto in merito a tutte le problematiche che ne potessero derivare. Purtroppo si tratta di un’applicazione libera per tutti, la quale dunque può essere utilizzata da qualsiasi persona. Ciò significa che all’interno delle chat di WhatsApp ci saranno sia coloro che utilizzano la messaggistica in quanto tale che coloro che non hanno altro obiettivo che provare a truffare le persone.

Più tematiche sono state affrontate, come ad esempio quella dello spionaggio. Questo è stato però debellato nel corso del tempo, con tantissime applicazioni che prima lo permettevano e che ad oggi non funzionano più. Secondo quanto riportato però da alcuni utenti ci sarebbe una nuova soluzione molto semplice da utilizzare proprio per spiare i movimenti delle persone.

WhatsApp: con questa nuova applicazione potete spiare le persone in qualsiasi momento

Se ne discuteva già da tempo in merito: l’applicazione utile a spiare le persone è tornata disponibile. Stiamo parlando di Whats Tracker, piattaforma che tutti possono utilizzare per conoscere i movimenti di una o più persone che si sceglie di monitorare durante la giornata. Basta infatti scaricare l’applicazione, che è gratuita e legale almeno per il momento, e tenerla attiva in background.

In questo modo sarà possibile ogni giorno conoscere l’orario di entrata o di uscita di chiunque voi vogliate. Sarà infatti un modo utile per conoscere i movimenti all’interno della chat, in modo che ad esempio il vostro partner non possa mentirvi sulla sua attività in merito a WhatsApp.