Aumento di prezzi in arrivo per gli utenti di Vodafone. Anche il provider inglese in questa stagione invernale ha previsto una prima rimodulazione per una parte consistente dei suoi abbonati. A differenza di precedenti occasioni, la rimodulazione interessa molti abbonati con una tariffa di telefonia mobile ben precisa: la Special 50 Giga.

Vodafone, aumenti di prezzo di 2 euro per la tariffa con 50 Giga

I clienti che hanno attivato in passato la Special 50 Giga dovranno far fronte ad un rincaro sui prezzi dal valore di 2 euro rispetto ai precedenti costi. Sulla base dei nuovi listino, i clienti che sino a qualche settimana fa pagavano 6,99 euro per la Special 50 Giga ora dovranno spendere 8,99 euro al mese per il rinnovo della promozione. Previsto invece un costo mensile di 9,99 euro per i clienti che prima pagavano 7,99 euro al mese.

Sempre in controtendenza rispetto alle precedenti occasioni, le rimodulazioni di Vodafone non portano ad un conseguente aumento per le soglie di consumo. I clienti che hanno attivato la Special Giga 50 avranno a loro disposizione sempre consumi senza limiti per telefonate ed SMS più 50 Giga per navigare in internet.

Il rincaro dei prezzi per la Special 50 Giga è divenuto effettivo a partire dallo scorso 21 Febbraio. Ovviamente non tutti i clienti con la Special 50 Giga sono interessati al provvedimento di Vodafone. Ad esempio, anche in base agli accordi presi dal gestore con AGCOM, la rimodulazione dei prezzi non è valida per i nuovi abbonati. Per chi ha attivato l’offerta negli ultimi sei mesi è assicurata la garanzia di costo bloccato per la tariffa.