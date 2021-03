Il volantino di Unieuro, intitolato Sconti Batticuore, integra al proprio interno sconti davvero da non perdere di vista, gli utenti si ritrovano ad avere l’opportunità di risparmiare molto più del previsto, godendo anche di riduzioni notevoli sui migliori prodotti in circolazione.

Con Unieuro non si scherza, la corrente campagna promozionale prevede la possibilità di completare gli acquisti in ogni negozio dell’azienda sul territorio, offrendo anche gli stessi identici prezzi sul sito ufficiale, con spedizione gratuita presso il proprio domicilio (solo nel caso in cui si spendano più di 49 euro). Alla base del volantino è salito alla ribalta anche il Tasso Zero, quindi la possibilità di ricevere una rateizzazione senza interessi, nel momento in cui si spendono più di 199 euro e la richiesta di finanziamento viene approvata dalla finanziaria.

Unieuro: i migliori sconti della giornata

Il prodotto da cui non dovreste mai distogliere lo sguardo, nell’idea di riuscire a risparmiare il più possibile, è sicuramente il Samsung Galaxy S20 FE, un dispositivo relativamente recente, in quanto lanciato sul mercato nell’autunno del 2020, caratterizzato dalle stesse identiche specifiche del Galaxy S20, ma con alle spalle il processore Qualcomm Snapdragon e non il solito Exynos. La cifra necessaria per il suo acquisto è stata fortemente ridotta, al giorno d’oggi sono necessari 599 euro, davvero molto pochi se confrontati con la qualità generale dello stesso.

Tutte le altre promozioni ed offerte del volantino Unieuro sono raccolte direttamente nelle pagine che abbiamo inserito per voi nell’articolo.