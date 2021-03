La seconda serie del nuovo SUV plug-in hybrid targato Audi è finalmente disponibile in Italia. In particolare, stiamo parlando della nuova Audi Q5 TFSI e Plug-in e da oggi sarà possibile ordinarla, mentre sarà invece disponibile nelle concessionarie a partire dal mese di giugno 2021.

Audi Q5 TFSI Plug-in hybrid: inizia la prevendita in Italia

La prima variante plug-in hybrid del SUV della casa automobilistica Audi fu annunciata ufficialmente durante il 2019, ma ora è finalmente disponibile alla prevendita anche in Italia la seconda serie di questo modello. Abbiamo due modelli con motore benzina turbo, uno 50 TFSI con una potenza di 299 CV e uno 55 TFSI con 367 CV e in entrambi i casi abbiamo una velocità massima di 239 km. Per passare da 0 a 100 km/h occorrono 6.1 secondi.

Dal punto di vista dell’autonomia, il nuovo Audi Q5 può contare su una batteria con una capienza di 17.9 kWh che permette di camminare su strada per circa 62 km. Come novità rispetto al passato, è stata poi implementata una nuova modalità denominata Battery Charge. Grazie a quest’ultima, la vettura è in grado di recuperare l’1% di carica per ogni km percorso. Questo è possibile in quanto il propulsore elettrico attiva anche l’unità elettrica in fase rigenerativa. Per quanto riguarda le altre modalità disponibili, gli utenti potranno scegliere anche tra EV, Auto e Battery hold.

Prezzi e disponibilità

La seconda serie del nuovo SUV Audi Q5, come già accennato, è disponibile alla prevendita in Italia ma arriverà nelle concessionarie a partire da giugno 2021. Per quanto riguarda i prezzi, si parte da 59.750 euro per la versione 50 TFSI, mentre la 55 TFSI sarà distribuita d un prezzo di 71.200 euro.