La tariffa Flash 100 sarà la ricaricabile di riferimento nel listino di Iliad nel mese di Marzo. Gli utenti possono scegliere questa promozione sino al prossimo 31 Marzo. Il pacchetto di consumi è molto vantaggioso: gli abbonati avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti, SMS illimitati e 100 Giga per la connessione internet.

Il prezzo di questa ricaricabile è di 9,99 euro ogni trenta giorni. Incluso nel prezzo della Flash 100 vi sono anche i servizi 5G, disponibili quindi a costo zero.

Iliad, le due opzioni poco conosciute con 40 e 50 Giga sul sito web

La Flash 100 è una promozione in edizione limitata di Iliad. Tuttavia, il provider non ha solo questa ricaricabile nel suo listino. Attraverso le pagine del sito internet ufficiale, gli abbonati che intendono attivare una SIM con Iliad possono scegliere anche le tariffe Giga 50 e Giga 40.

La ricaricabile Giga 50 conferma il suo schema classico, sia per quanto concerne il prezzo sia per quanto concerne i consumi. Gli utenti pagheranno un costo mensile di 7,99 euro e avranno 50 Giga per la navigazione internet con la presenza di minuti senza limiti per le telefonate e con SMS illimitati verso tutti. Nel pacchetto sono anche inclusi 5 Giga per la navigazione internet con la tecnologia roaming nei paesi UE.

La ricaricabile Giga 40 prevede invece un costo mensile di 6,99 euro. Gli abbonati in questo caso riceveranno sempre consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS, ma con la presenza di 40 Giga per la connessione internet. In tale circostanza, i clienti avranno inclusi 4 Giga per il roaming.