Expert raccoglie all’interno del proprio volantino attuale una lunga proposta di sconti speciali e di grandissime occasioni pensate per aiutare gli utenti a risparmiare al massimo su ogni singolo acquisto, offrendo la possibilità di accesso dovunque in Italia.

Per godere degli stessi identici sconti, infatti, sarà possibile decidere di recarsi in negozio o anche sul sito ufficiale, senza limitazioni o differenze particolari. L’unica cosa da sapere riguarda la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, in questo caso sempre da aggiungere al prezzo che viene effettivamente mostrato a schermo.

Expert: la spesa è minima su ogni acquisto

L’attenzione del volantino Expert si è riversata quasi esclusivamente sulla fascia media del mercato della telefonia mobile, qui possiamo scovare buone occasioni, a prezzi però che non superano i 449 euro, almeno per quanto riguarda la telefonia mobile.

Il prodotto di cui ci sentiamo di consigliare l’acquisto è sicuramente l’Oppo Reno 4 5G, uno smartphone relativamente economico, e caratterizzato dalla presenza di un bellissimo pannello AMOLED, affiancato da un processore Qualcomm Snapdragon e da un comparto fotografico di tutto rispetto.

Le alternative più economiche non si fanno attendere, annoveriamo infatti Huawei Y6p, Samsung Galaxy A12, Oppo A73, LG K52, Xiaomi Redmi 9, Wiko Y61, Xiaomi Redmi 9At, Motorola G9 Play, Samsung Galaxy A31, Xiaomi Redmi Note 9, Realme 7 Pro e Oppo A15.

I prezzi sono complessivamente convenienti, ma per scoprirli nel dettaglio dovete aprire il prima possibile le pagine che trovate indicate poco sotto.