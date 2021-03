Nuovo round di rinnovamenti per l’ampio catalogo Xiaomi in fatto di smartphone: il brand presenta la sua nuova famiglia Redmi Note 10, sottolineando il più potente di detta famiglia, lo Xiaomi Redmi Note 10 Pro, modello intermedio della gamma appena uscita. Vuole essere una scelta da considerare.

Pochi produttori rinnovano la loro gamma di telefoni così duramente come Xiaomi. E nelle diverse fasce di prezzo, il brand punta sia al più alto (c’è lo Xiaomi Mi 11) che al più accessibile (lo Xiaomi Redmi 9C, ad esempio). Sì, in effetti, è nella fascia media in cui il produttore è diventato particolarmente forte; come dimostrato dallo Xiaomi Redmi Note 10, uno smartphone già ufficiale.

Schermo Super AMOLED nel Redmi Note

Il modello in questione fa un grande salto nella famiglia con l’incorporazione dei pannelli Super AMOLED. Oltre al miglioramento della tecnologia ( neri puri, contrasto più elevato, colori migliori ), Xiaomi Redmi Note 10 Pro offre una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, perfetta per sfruttare il telefono nei giochi. E con un ottimo utilizzo del frontale grazie al minuscolo foro per la fotocamera frontale, nella parte centrale superiore del pannello.

Anche la potenza non è zoppa nel nuovo modello visto che c’è lo Snapdragon 732G, un SoC più che solvente. Questo è accompagnato da 6 o 8 GB di RAM e 64/128 GB di spazio di archiviazione.